Приморье в огне: в регионе ликвидируют природные пожары площадью более 2 тысяч гектаров

В Приморье ликвидируют природные пожары площадью более двух тысяч гектаров, сообщает PRIMPRESS. По предварительным данным, на утро 18 марта в крае замечено шесть термических аномалий: в Пограничном, Хасанском, Шкотовском округах, а также во Владивостокском городском округе.
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