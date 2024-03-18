Приморье в огне: в регионе ликвидируют природные пожары площадью более 2 тысяч гектаров

В Приморье ликвидируют природные пожары площадью более двух тысяч гектаров, сообщает PRIMPRESS. По предварительным данным, на утро 18 марта в крае замечено шесть термических аномалий: в Пограничном, Хасанском, Шкотовском округах, а также во Владивостокском городском округе.