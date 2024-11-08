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Царьград

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Путин выставил условие по Украине. Депутат перевёл с "дипломатического" на понятный всем

Президент России Владимир Путин выставил условие по Украине. Журналист, блогер и депутат Мосгордумы Андрей Медведев перевёл с "дипломатического" на понятный всем.

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