ГАИ призвала водителей и пешеходов быть осторожнее во время непогоды в Алтайском крае

Автомобилистов призвали отказаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к участникам дорожного движения и призвала их быть внимательными и предельно осторожными на дорогах.
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