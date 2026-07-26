Дежурные победы Никитина и Кнороз, свержение Ткалич и скандал в прыжках: чем запомнился ЧР по лёгкой атлетике

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом с не самым убедительным результатом, а бегун Владимир Никитин завоевал свои 35-ю и 36-ю награды высшей пробы на национальных первенствах.
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