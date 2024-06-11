Кардиолог Гинзбург: подъем давления может указывать на нарушения ведения ЗОЖ

Зачастую человек не чувствует свое давление Подъем артериального давления может указывать как на характер артериальной гипертонии, так и на нарушения ведения здорового образа жизни, рассказал РИА Новости заслуженный̆ врач России Михаил Гинзбург.
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