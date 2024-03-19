На шельфе Бохайского залива обнаружено месторождение нефти CNOOC Limited сообщает об открытии месторождения в Бохайском заливе с доказанными запасами в 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
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На шельфе Бохайского залива обнаружено месторождение нефти CNOOC Limited сообщает об открытии месторождения в Бохайском заливе с доказанными запасами в 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
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