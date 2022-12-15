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Первый этап рекультивации полигона «Ядрово» досрочно завершили в Волоколамске

Первый этап рекультивации полигона «Ядрово» досрочно завершили в Волоколамске

Штаб по вопросам рекультивации полигона «Ядрово» провели 14 декабря под Волоколамском. Министр ЖКХ Подмосковья подчеркнул, что данные жителям округа обещания по ликвидации последствий деятельности объекта будут выполнены в полном объеме и в срок.

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