Первый этап рекультивации полигона «Ядрово» досрочно завершили в Волоколамске

Штаб по вопросам рекультивации полигона «Ядрово» провели 14 декабря под Волоколамском. Министр ЖКХ Подмосковья подчеркнул, что данные жителям округа обещания по ликвидации последствий деятельности объекта будут выполнены в полном объеме и в срок.