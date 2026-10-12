США связали дизельную сделку с миром на Украине — Reuters

Сделка о возвращении российского дизеля на мировой рынок способна приблизить мирное урегулирование на Украине, сообщили украинской делегации в Майами американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, 12 октября сообщает Reuters.
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