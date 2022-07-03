CBS сообщает, что рубль в 2022 году оказался самой сильной валютой в мире

Американская телевизионная компания CBS сообщила, что российский рубль в 2022 году оказался самой сильной валютой в мире, несмотря на введенные против РФ санкции в связи со спецоперацией на Украине.
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