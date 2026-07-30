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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрок пензенского «Зенита» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это неприемлемо, не красит людей и футбол. Их действия могут провоцировать, но лично я так не считаю»

Полузащитник « Зенита » из Пензы Денис Скрипников высказался об отношении к одноименному клубу из Санкт-Петербурга.

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