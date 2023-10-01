Глава Нового Уренгоя пригласил Антона Макарского на юбилей города в 2025 году

30 сентября в Новом Уренгое на сцене ГДК «Октябрь» выступил актёр Антон Макарский. Он активно общался со зрителями, читал стихи и пел песни (исполнил русский вариант Une vie d'amour, а также отрывок из «Нотр-Дам де Пари»).
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