Массированный удар украинских БПЛА по РФ: атакован очередной маркетлейс Wildberries, в ряде регионов есть погибшие и раненые

В ночь на воскресенье, 2 августа 2026 года, украинские войска предприняли очередную попытку нанести массированные удары с применением ударных БПЛА самолётного типа по объектам гражданской и военной инфраструктуры в ряде регионов России.
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