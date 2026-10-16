Она проработала всего неделю. Почему Трамп посоветовал ей "пересмотреть" свое решение занимать этот пост.
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В политике надо говорить не правду , а то , что выгодно и полезно сейчас.