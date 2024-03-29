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Аргументы и Факты

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SHOT: Шакро Молодой вышел из краснодарской колонии строгого режима по УДО

SHOT: Шакро Молодой вышел из краснодарской колонии строгого режима по УДО

Криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой и осужденный за вымогательство, вышел из краснодарской колонии строгого режима по УДО, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на некий источник.

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