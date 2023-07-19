Европейские экономисты считают, что выход России из зернового соглашения не приведёт к росту цен на зерно на мировом рынке

Тот факт, что Россия завершила участие в зерновом соглашении, вряд ли окажет серьезное влияние на цены на зерно во всем мире, считают некоторые европейские экономисты.
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