Двухсуточная армия

– Странно. очень странно. – Извините, госпожа фон дер Ляйен, что странного? Вы просили построить высших офицеров нашей армии для инспекции боеспособности вашей бывшей армии! – Странно, что они всё ещё живы! По моим планам у Германии уже не должно было быть никакой армии! Вы обязаны были всё отдать нашей любимой Украине! А что я вижу? Они ведь готовы вступить в бой, хоть сейчас! – Ну-у-у-у, как сказать, готовы? Вступить в бой и победить в бою – две великие разницы, госпожа фон дер Ляйен! – Не надо мне рассказывать сказки, я сама могу завернуть и похлеще! Если есть солдаты, значит, есть армия! – Простите, но им нужно ещё оружие и боеприпасы, чтобы быть солдатами, идущими в бой, а не в столовую! – Ну-у-у-у, что-то же осталось на складах? – К сожалению, вашими стараниями у нас и складов не осталось, а то, что есть в наличии, наша армия израсходует за 48 часов! – Пусть ударят самолётами! – Из 140 самолётов отправиться в бой смогут не более десяти! – А танки? Германия всегда была сильна танками! – Увы, с этим тоже всё очень плохо – из трехсот танков боеспособны не более трети и половину из них мы уже отдали нашим друзьям! Если так и дальше пойдут дела, мы можем смело распускать нашу армию по домам! Ну, не с игрушечными же автоматами им идти в бой? – Отличные новости, дружище! – Что же здесь отличного? – У вас есть ещё то, что мы можем подарить нашим друзьям! Немедленно готовьте всё это к отправке! – Но как же наша армия, госпожа фон дер Ляйен? – Армия? Зачем нам армия, если за нас воюют эти бравые парни с Украины? Заодно сэкономим на зарплате военных! Кстати, их военные базы можно передать в ведомство по проблемам мигрантов – у нас, точнее, у вас ожидается поступление очередной партии в несколько миллионов! Армия.