Широкие ногти — хорошо? К сожалению, широкая ногтевая пластина у многих девушек вызывает комплекс. Они под корень обрезают ногти, прячут руки, перепиливают ногти, получая болезненные ощущения, ищут в интернете бабушкины рецепты, инновационные технологии и чудо-средства.
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