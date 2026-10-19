Широкие ногти — хорошо? К сожалению, широкая ногтевая пластина у многих девушек вызывает комплекс. Они под корень обрезают ногти, прячут руки, перепиливают ногти, получая болезненные ощущения, ищут в интернете бабушкины рецепты, инновационные технологии и чудо-средства.