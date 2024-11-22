"Динамо" пожелало Овечкину как можно скорее залечить перелом ноги

Пресс-служба московского "Динамо" в социальных сетях опубликовала пост, в котором пожелала капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в кратчайшие сроки вернуться на лед после появления официальной информации о переломе ноги у 39-летнего россиянина.
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