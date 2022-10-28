Испанцы показали свое первое аэротакси

©Umiles Next Полет электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой сопровождался шумом пропеллеров и длился всего несколько минут, пока дрон находился на высоте 10 метров и двигался со скоростью около 15 километров в час.
©Umiles Next Полет электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой сопровождался шумом пропеллеров и длился всего несколько минут, пока дрон находился на высоте 10 метров и двигался со скоростью около 15 километров в час.
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