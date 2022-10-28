Поболтаем

52 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Испанцы показали свое первое аэротакси

Испанцы показали свое первое аэротакси

©Umiles Next Полет электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой сопровождался шумом пропеллеров и длился всего несколько минут, пока дрон находился на высоте 10 метров и двигался со скоростью около 15 километров в час.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх