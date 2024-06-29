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В Петербурге начался фестиваль VK Fest 2024

В Петербурге начался фестиваль VK Fest 2024

В парке 300-летия Санкт-Петербурга начался ежегодный фестиваль VK Fest 2024.  В Петербурге начался фестиваль VK Fest 2024, предложив посетителям четыре музыкальные сцены и различные зоны развлечений —  «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт».

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