Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028

"Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта", - заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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