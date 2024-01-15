Юрий Герасименко принял участие в дискуссии на Деловом собрании Юга России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко стал участником Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей и Деловом собрании Юга, которые проходили 21-22 декабря 2023 года в п.
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