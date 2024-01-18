10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать

Мы привыкли видеть этих актёров и актрис совершенно другими! Но, вероятно, монстр прячется внутри каждого из нас, и люди искусства, привыкшие ярко выражать свои эмоции, визуализировали эту концепцию на экране, сыграв пугающих персонажей, которые, опять же пугающе, не похожи на них самих.