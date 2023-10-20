Стали известны даты корпоративного отпуска на КАМАЗе в 2024 году

В 2010 году на КАМАЗе были введены единые корпоративные отпуска для большей части персонала. Это было сделано с целью рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха коллектива.
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