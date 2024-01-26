В Калуге выделят 50 млн рублей на ремонт межквартальных проездов

Калужские депутаты внесли изменения в бюджет города. 26 января на заседании Городской Думы было принято решение выделить дополнительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры и обновление автопарка, ремонт образовательных учреждений, ликвидацию аварийного жилфонда.
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