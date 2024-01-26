Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

38 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге выделят 50 млн рублей на ремонт межквартальных проездов

В Калуге выделят 50 млн рублей на ремонт межквартальных проездов

Калужские депутаты внесли изменения в бюджет города. 26 января на заседании Городской Думы было принято решение выделить дополнительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры и обновление автопарка, ремонт образовательных учреждений, ликвидацию аварийного жилфонда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх