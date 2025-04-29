Дороги в долгах: компания экс-главы департамента Приморья сорвала контракты и накопила миллиардные убытки

На два года строительную компанию внесли в список недобросовестных поставщиков.Компания "Региональная строительная компания" (РСК) внесена Приморским УФАС в список недобросовестных поставщиков из-за срыва контрактов по асфальтированию дорог в регионе.
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