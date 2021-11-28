Опрос: каждый десятый россиянин способен дать желаемое платное образование своим детям

Платное образование детям хотели бы дать почти 22 процента россиян, но только каждый десятый из желающих обладает необходимыми для этого финансовыми возможностями.
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