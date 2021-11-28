Комсомольская правда

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Опрос: каждый десятый россиянин способен дать желаемое платное образование своим детям

Опрос: каждый десятый россиянин способен дать желаемое платное образование своим детям

Платное образование детям хотели бы дать почти 22 процента россиян, но только каждый десятый из желающих обладает необходимыми для этого финансовыми возможностями.

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