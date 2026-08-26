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Аргументы недели

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Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Reuters: «Эта поездка стала первым известным визитом главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэтклифа Уильям Бернс провел переговоры с Владимиром Путиным в ноябре 2021 года.

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