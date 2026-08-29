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После силового захвата Михайловского собора УПЦ украинские власти передали его ПЦУ

После силового захвата Михайловского собора УПЦ украинские власти передали его ПЦУ

Схема «легального» отбора храмов Украинской Православной Церкви на Украине заработала в полную силу.

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