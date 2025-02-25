Бывший глава МИД Украины назвал сроки наступления острого дефицита оружия у ВСУ Украинские военные очень скоро столкнутся с нехваткой вооружений, техники и боеприпасов.
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Бывший глава МИД Украины назвал сроки наступления острого дефицита оружия у ВСУ Украинские военные очень скоро столкнутся с нехваткой вооружений, техники и боеприпасов.
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