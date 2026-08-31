Бельгия задним числом изменила закон о санкциях

Король Бельгии подписал закон, который задним числом устраняет правовой пробел в полномочиях казначейства по отказу в разблокировке российских активов, что существенно осложнит и затянет рассмотрение исков российских инвесторов к минфину Бельгии.
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