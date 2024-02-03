Пассажиры устроили дебош на борту самолёта, летевшего из Петербурга в Екатеринбург

Их оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента на борту самолёта «Уральских авиалиний», летевшего в ночь на 3 февраля из Петербурга в Екатеринбург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии