Новгородские рыбаки выловили в озере тропическую тиляпию

Рыбаки, забрасывая невод в Ильмень, и не предполагали, что вытащат тиляпию – обитательницу жарких широт, которая никак не вписывается в фауну новгородских водоёмовВ озере Ильмень, что в Новгородской области, местные рыбаки вытащили из воды необычную добычу – тиляпию, обитательницу тёплых водоёмов Африки и Южной Америки.
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