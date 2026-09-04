Новгородские рыбаки выловили в озере тропическую тиляпию

Рыбаки, забрасывая невод в Ильмень, и не предполагали, что вытащат тиляпию – обитательницу жарких широт, которая никак не вписывается в фауну новгородских водоёмовВ озере Ильмень, что в Новгородской области, местные рыбаки вытащили из воды необычную добычу – тиляпию, обитательницу тёплых водоёмов Африки и Южной Америки.