Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Пашиняна в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Тема выбора между европейской и евразийской ориентацией Армении станет центральной на предстоящих в Москве переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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