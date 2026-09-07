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ТАСС

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Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Пашиняна в Москве

Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Пашиняна в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Тема выбора между европейской и евразийской ориентацией Армении станет центральной на предстоящих в Москве переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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