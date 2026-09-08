Жители северо-востока Москвы отправляют гуманитарную помощь участникам СВО

Активисты «Команды СВАО» (Северо-Восточного административного округа Москвы) в каждом районе организовывают пункты сбора гуманитарной помощи, изготавливают маскировочные сети и другие предметы первой бытовой необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Деньги кончились ...
- Су-34 нанес удар ...
- Проблема с запашк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым