PRIMPRESS.RU

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Лучшая радость --упразднить прф с мильеном  паразитов и комерсами фирмачущими ... у японов всего 28тыщь чинуш столько...У Пенсионного фон...
  • Леонид Попивняк
    Вообще треугольно))))))...пусть откроют свою сеть магазинов в Папуа-Новая Гвинея....там выгоднее)))))))«Закроемся в Росс...
  • Влад Владимиров
    Значит от этого в России, как говорят, воздух станет ещё чище.))) В России найдется много адекватов, кто и займет та...Сеть отелей Marri...

Во Владивостоке обработают от вредителей деревья и кустарники

Во Владивостоке обработают от вредителей деревья и кустарники

Во Владивостоке с 14 по 20 июня проведут инсектицидную обработку зелёных насаждений. Это поможет спасти деревья и кустарники от таких прожорливых вредителей, как ясеневый пилильщик, листовертка, шелкопряд, сосновая тля и щитовка, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх