Во Владивостоке обработают от вредителей деревья и кустарники

Во Владивостоке с 14 по 20 июня проведут инсектицидную обработку зелёных насаждений. Это поможет спасти деревья и кустарники от таких прожорливых вредителей, как ясеневый пилильщик, листовертка, шелкопряд, сосновая тля и щитовка, сообщает PRIMPRESS.
Во Владивостоке с 14 по 20 июня проведут инсектицидную обработку зелёных насаждений. Это поможет спасти деревья и кустарники от таких прожорливых вредителей, как ясеневый пилильщик, листовертка, шелкопряд, сосновая тля и щитовка, сообщает PRIMPRESS.
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