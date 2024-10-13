В Салехарде устроили большой дегустационный обед на рынке «Дары Ямала»

Ямальские производители устроили большой дегустационный обед на рынке «Дары Ямала» в Салехарде. Жители окружной столицы попробовали разные виды сыров, мясных, рыбных деликатесов и закупились понравившимися продуктами.
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