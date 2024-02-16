«Опасное время»: в НАТО бьют тревогу из-за мощи оборонной промышленности России

Александр Шентябин

Даром что ли Путин так увлекается историей. Он еще умеет делать выводы! Сталин оттягивал начало войны с Германией, в т.ч. идя на какие-то уступки, маневрировал... И все для того, чтобы успеть подтянуть ВПК. Но так и не успел. Путин это как мог - учел. В крайне непростой ситуации сумел одновременно пудрить мозги своим и чужим, исподволь вкладывая средства в ВПК. Не хватило того же годика, что и у Сталина. Пришлось подключать Украину. Результат, который не требует для думающих граждан комментариев!