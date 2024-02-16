Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Гарри  не  сын  Короля  Карла  ,  а    бастрад  от  любовника  Дианы.«У меня есть своя...
  • F I
    Против капитализЬмыКандидат в презид...
  • Сергей Oблезов
    Ну кто тебе мешает клеймить запад во всех СМИ, в смерти Навального, вы должны это делать со всех утюгов на территории...Песков: заявления...

«Опасное время»: в НАТО бьют тревогу из-за мощи оборонной промышленности России

«Опасное время»: в НАТО бьют тревогу из-за мощи оборонной промышленности России

Западные политики испытывают тревогу, видя наращивание Россией объемов производства снарядов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Шентябин
Даром что ли Путин так увлекается историей. Он еще умеет делать выводы! Сталин оттягивал начало войны с Германией, в т.ч. идя на какие-то уступки, маневрировал... И все для того, чтобы успеть подтянуть ВПК. Но так и не успел. Путин это как мог - учел. В крайне непростой ситуации сумел одновременно пудрить мозги своим и чужим, исподволь вкладывая средства в ВПК. Не хватило того же годика, что и у Сталина. Пришлось подключать Украину. Результат, который не требует для думающих граждан комментариев!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх