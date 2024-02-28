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Воины донецкой породы

Воины донецкой породы

Костя шахтер.Шахтёр — профессия с характером. Люди горняцкой породы не могут быть слабовольными, потому что ежедневно спускаться под землю на километр и более, да еще и с риском обвалов, выбросов метана, прорыва воды и прочих опасных неожиданностей — это, я вам скажу, далеко не каждому по плечу.

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