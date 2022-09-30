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Центр занятости «Моя карьера» приглашает москвичей старшего поколения на день открытых дверей

Сегодня в московском центре «Моя карьера» пройдет «День открытых дверей» для людей возраста 50+. Горожане старшего возраста примут участие в деловых играх, мастер-классах, тренингах, получат информацию о вакансиях от столичных работодателей.

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