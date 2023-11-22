Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников и паузе в боях

Правительство Израиля по итогам пятичасовых обсуждений одобрило заключение сделки с палестинской группировкой ХАМАС, которая предусматривает освобождение боевиками заложников в обмен на палестинских заключенных и приостановку боевых действий в секторе Газа на четыре дня с возможностью продления.