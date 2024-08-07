«Сбер» увеличил количество банкоматов в Луганской Народной Республике

ЛУГАНСК, 7 августа, ФедералПресс. Приоритетная задача «Сбера» – обеспечить жителей Луганской Народной Республики удобными финансовыми сервисами, заявил управляющий луганским отделением «Сбербанка» Александр Колонцов.
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