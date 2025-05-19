В Иванове подвели итогу фестиваля-конкурса «Медные трубы»

В Иванове прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс духовых оркестров «Медные трубы». В этом году в фестивале приняли участие духовые оркестры из различных городов России, включая Вологду, Владимир, Петушки и Городище, а также роты почетного караула и ансамбли барабанщиков.