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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Иванове подвели итогу фестиваля-конкурса «Медные трубы»

В Иванове подвели итогу фестиваля-конкурса «Медные трубы»

В Иванове прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс духовых оркестров «Медные трубы». В этом году в фестивале приняли участие духовые оркестры из различных городов России, включая Вологду, Владимир, Петушки и Городище, а также роты почетного караула и ансамбли барабанщиков.

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