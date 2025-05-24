Колобков сомневается в существовании Родченкова: заявление вызывает интерес

Павел Колобков подверг сомнению использование WADA данных Родченкова, покинувшего РФ. Родченков обвиняет Россию и МОК в допинговых нарушениях, призывая запретить участие русских спортсменов в международных турнирах.
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