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Царьград

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Колобков сомневается в существовании Родченкова: заявление вызывает интерес

Колобков сомневается в существовании Родченкова: заявление вызывает интерес

Павел Колобков подверг сомнению использование WADA данных Родченкова, покинувшего РФ. Родченков обвиняет Россию и МОК в допинговых нарушениях, призывая запретить участие русских спортсменов в международных турнирах.

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