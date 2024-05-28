Какое удержание территорий? Украинцы исчезают с лица земли – киевский профессор

Сергей Федотов

Об этом им нужно было подумать ещё когда они только-только начинали скакать и орать Убей русню", "Москаляку на гиляку" и пр. Русня пришла и москаляки очень интересуются наличием и местонахождением щенэвмэрлых гиляк😜