Только за последние два года население Украины сократилось на 30%. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Какое удержание территорий? Украинцы исчезают с лица земли – киевский профессор
Комментарии
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Eduard
А пропоганда Запада работает.Оказывается можно СВОЁ украсть,зато чужаки Европа и Америка вдруг имеют право еа Украину!
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18 час.
Сергей Федотов
Об этом им нужно было подумать ещё когда они только-только начинали скакать и орать Убей русню", "Москаляку на гиляку" и пр. Русня пришла и москаляки очень интересуются наличием и местонахождением щенэвмэрлых гиляк😜
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15 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Так хохлухи и так вместо немчуры и пшеков рожают нигеров и арабов но не украинцев
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14 час.
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