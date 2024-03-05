Таксист из Петрозаводска выиграл в лотерею 52 млн рублей

Названо имя жителя Карелии, который выиграл многомиллионный суперприз. 18 февраля 2024 года в государственной лотереи «Всё или ничего» водитель такси из Петрозаводска Алексей Щипков выиграл 52 млн рублей.
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