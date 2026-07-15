Financial Times: перестановки в правительстве Украины подрывают оборону

Financial Times считает, что перестановки в правительстве Украины подрывают её обороноспособность. Владимир Зеленский 12 июля объявил о смене Юлии Свириденко на посту премьера, её место предложено Сергею Корецкому.
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