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Царьград

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Financial Times: перестановки в правительстве Украины подрывают оборону

Financial Times: перестановки в правительстве Украины подрывают оборону

Financial Times считает, что перестановки в правительстве Украины подрывают её обороноспособность. Владимир Зеленский 12 июля объявил о смене Юлии Свириденко на посту премьера, её место предложено Сергею Корецкому.

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