"Заклятый враг". В Чехии объяснили, почему политики ополчились на Россию. И чем все это закончится для них

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что самое интересное, что начиная как мантру искать себе врага, рано и поздно он появляется... Сами на себя беду кличат и с таким упорством... Конечно у каждого государства свое поле с граблями, но зачем же в экстазе мазохистки на них прыгать???