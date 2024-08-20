МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 368 подписчиков

"Заклятый враг". В Чехии объяснили, почему политики ополчились на Россию. И чем все это закончится для них

"Заклятый враг". В Чехии объяснили, почему политики ополчились на Россию. И чем все это закончится для них

© РИА Новости Эдуард ЭрбенСегодня 4,7K прочитали В Чехии политики просто ополчились на Россию, а внутренним врагом объявлен тот, кто не чернит русских, пишет сайт RU.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Что самое интересное, что начиная как мантру искать себе врага, рано и поздно он появляется... Сами на себя беду кличат и с таким упорством... Конечно у каждого государства свое поле с граблями, но зачем же в экстазе мазохистки на них прыгать???
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх