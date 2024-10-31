В Карелии на Сегозере один рыбак погиб, тело второго ищут

Восьмилетнего сына одного из рыбаков спасли. Трагедия произошла на озере Сегозере в Карелии. Как рассказали в МЧС республики, двое мужчин арендовали катер и отправились с ребенком на рыбалку на данный водоем.
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