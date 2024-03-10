Папа римский призвал Киев "не доводить страну до самоубийства" и поднять белый флаг

Глава католической церкви высказался о своём отношении к тому, что на Украине не хотят участвовать в переговорахПапа римский Франциск обратился к киевскому режиму и его предводителю Владимиру Зеленскому, которые всячески избегают переговоров.
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